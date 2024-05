Concòrdia demana el detall de l’IRPF i l’Impost de Societats dels darrers anys

A través d’un comunicat emès avui per la tarda, el grup parlamentari de Concòrdia ha informat que tot just fa un mes que va començar la campanya de la declaració de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF) corresponent a l’any 2023. Coincidint amb aquest període, la formació política ha entrat una demanda d’informació al Consell General, sol·licitant dades sobre aquesta qüestió.

En concret, el president del grup parlamentari, Cerni Escalé, ha demanat al Govern tots els càlculs que s’hagin fet anualment des de l’any 2015 amb relació a la desigualtat en la renda de les persones físiques, indicant les distribucions per percentils corresponents en aquesta matèria. Alhora, també ha demanat pel total d’IRPF que s’ha recaptat dels residents sense nacionalitat andorrana, segons el tipus de permís de residència i el sector d’activitat. Unes dades que sol·licita desglossades any a any des del 2019.

Per últim, Escalé ha demanat la distribució per sectors d’activitat dels ingressos generats per mitjà de l’Impost de Societats, anuals dels darrers cinc anys. La voluntat és saber en quines activitats s’està generant el benefici de les empreses el país.

Per a totes i cadascuna d’aquestes dades, el conseller general ha demanat el detall de la metodologia que s’ha utilitzat per a realitzar el càlcul.