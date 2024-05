Almpanis confia a salvar el curs: "Al futbol tot és possible"

Si alguna cosa no s'ha de perdre mai, és l'esperança. Bé, o això diuen, tot i que molts aficionats de l'FC Andorra ja no en tenen després de la derrota del passat diumenge contra l'Albacete. Qui ben segur no l'ha perdut és Christos Almpanis, qui ja recuperat va tornar a disputar un partit amb els tricolor 288 dies després, i confia a salvar la categoria. "Al futbol tot és possible", ha assenyalat el jugador aquest matí, afegint que "tothom està dedicat en el pròxim partit per donar tot el millor".

La fita, com porta sent des de fa dies i com es va esmentar ahir en un article, és gairebé miraculosa. Els pirenaics són últims a cinc punts de la salvació i només queden quatre jornades pel xiulet final del curs, així que si volen tenir opcions de mantenir-se a la categoria de plata del futbol espanyol, han de sumar els 12 punts que tenen en joc i resar perquè els seus rivals de la zona vermella puntuïn menys. La primera final arriba dissabte (16.15 hores) a El Molinón, seu de l'Sporting de Gijón. el qual, tot i no arribar de la millor manera pel que fa a resultats, s'està jugant entrar en places de play-off d'ascens.

Els de Miguel Ángel Ramírez són ara per ara novens amb 56 punts, a dos del Racing de Santander, qui marca la zona noble de la taula. Encadenen tres jornades sense conèixer la victòria, amb un darrer empat a zero a Cornellà i dues desfetes a casa (0-3) contra el Vila-real B i a Elx (2-1), i si la lluita en les últimes places per salvar el curs és ben aferrissada, la d'accés al play-off també. I és que des del 12è, el Tenerife, fins al cinquè, l'Oviedo, només hi ha sis punts de diferència.

"En aquesta lliga qualsevol conjunt és competitiu i tots els partits són complicats, ho sabem des de l'inici de la temporada, i anem a Gijón amb un únic objectiu al cap, el de guanyar", ha comentat Almpanis. El grec també ha esmentat que "tothom està satisfet amb el joc dels darrers partits, tot i que hem tingut una mica de mala sort", recordant el gol invàlid del Racing de Santander, però "estem en un bon camí sabent que petits detalls poden marcar la diferència".

A títol personal està content per la seva tornada després d'un "procés difícil per una lesió que necessitava temps i paciència". "Vull ajudar en molts aspectes, el primer el mental, i si també ho puc fer al terreny de joc estaré molt satisfet", ha finalitzat.