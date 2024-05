El rugbi manté la decisió de tornar a l'Estadi Nacional

Durant la jornada d'ahir va tenir lloc una nova reunió per intentar resoldre la situació del rugbi, en un nou episodi del fulletó que sembla que encara li queda per resoldre's. Va ser a l'antic Hotel Rosaleda entre el VPC, la Federació Andorrana de Rugbi (FAR), el Govern i el Comú d'Encamp, i aquesta vegada sense representació per part de l'FC Andorra. En la reunió, el VPC va deixar clar que volen tornar a l'Estadi Nacional, amb l'opció de compartir la instal·lació amb el futbol, una decisió que mantenen ferma des del principi tenint per davant, a més, un possible ascens de categoria. En aquest sentit, en declaracions a RTVA, el president de la FAR, Jean Marc Flaux, va explicar que si el club puja a Segona Divisió Espanyola sense camp "no té sentit continuar amb el rugbi andorrà".

El Comú d'Encamp també està posant de la seva part, facilitant l'estada del VPC a Prada de Moles durant quatre mesos més abans que l'FC Andorra marxi al nou estadi de la FAF, i si bé des del rugbi agraeixen l'acció, assenyalen que la seva intenció és tornar al Nacional.