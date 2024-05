Roger Turné finalitza 11è en la Shimano Super Cup UCI de Baza

Roger Turné continua la seva progressió dins la nova categoria sub23, i el passat cap de setmana es va desplaçar fins a Baza (Granada) per córrer la 5a prova de la Shimano Super Cup UCI, on va ser 11è.

La cita va tenir lloc en un dels recorreguts més durs del circuit, amb molt desnivell, força trencat i molt tècnic, aspectes als quals es va haver de sumar la calor. Per aquest fet, i en una sortida conjunta amb Elit i sub23 i amb sis voltes per davant, hi va haver moltes caigudes. Així, el 'biker' andorrà de l'equip Nucia BH Coloma Academy va acabar 11è de la seva categoria i 21è de la general.

La pròxima cursa d'aquest circuit Shimano Super Cup UCI serà a Andorra, a Naturland, el proper 15 de juny, un fet que a Turné "em fa molta il·lusió de córrer, ja en tinc moltes ganes".