Silvio Moreira posa rumb a Croàcia per diputar el Campionat d'Europa

La Federació Andorrana de Karate (FAK) participa aquests dies en el Campionat d'Europa sènior, el qual té lloc a Zadar (Croàcia) i organitzat per la Federació Europea de Karate (EKF) aplega a 476 competidors. L'únic representant tricolor és Silvio Moreira, qui avui participa en la modalitat de Kata individual masculí, categoria que compta amb 33 competidors.

Per El Periòdic

