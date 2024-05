Interceptats els autors dels actes vandàlics de la capital

Dos agents de circulació del Comú d'Andorra la Vella han interceptat aquest dimarts al vespre els autors dels actes vandàlics produïts els darrers dies a la parròquia, en el marc de les vigilàncies que es van posar en marxa per evitar que es produïssin noves situacions.

D'aquesta manera, entorn les 23.00 hores, juntament amb la col·laboració dels operaris de l'aparcament Centre Ciutat, els efectius van procedir a controlar als joves i avisar als agents de la Policia, qui van decomissar els esprais que utilitzaven per cometre les pintades a instal·lacions públiques, així com altres estris i utensilis que emmagatzemaven en un vehicle abandonat a la segona planta del pàrquing comunal. Els controlats també feien servir el cotxe per amagar-se després de cometre les bretolades.

Cal recordar que arran dels desperfectes ocorreguts a la parròquia al llarg dels darrers mesos, des del Comú es van incrementar els recursos humans i les rondes de vigilància a l'aparcament Centre Ciutat, i s’està treballant per instal·lar noves càmeres de seguretat. A més, el cònsol major de la parròquia, Sergi González, es va posar en contacte amb la ministra de Justícia i Interior, Ester Molné, per trobar sinergies i prevenir aquesta mena de situacions. Per la seva banda, el conseller de Circulació i Aparcaments, Xavier Surana, va enviar una carta al director del Cos de Policia, Bruno Lasne, amb l'objectiu de col·laborar per interceptar els autors.