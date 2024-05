Prop de 130 estudiants dels tres sistemes educatius participen en la Jornada de les Ciències

L'objectiu principal de les jornades és afegir dinamisme a les assignatures en les quals els estudiants aprenen fites relacionades amb l'àmbit científic, a més d'aplegar als docents dels tres sistemes educatius presents al país per tal que treballin plegats per fer propostes conjuntes i assumir reptes en conjunt. Els alumnes participants formen part de l'Escola Andorrana de batxillerat, el Colegio Español María Moliner, el Lycée Comte de Foix i el Col·legi Sant Ermengol.

Prop de 130 estudiants dels sistemes educatius andorrà, espanyol i francès han participat aquest matí en la XXIII Jornada de les ciències que organitza el Ministeri de Relacions Institucionals, Educació i Universitats. La inauguració de la programació ha estat a càrrec del ministre Ladislau Baró, titular d'aquesta cartera, qui ha aprofitat l'oportunitat per destacar que aquesta iniciativa permet als estudiants fer una introducció de forma pràctica en el món de la ciència.

Per El Periòdic

×

Atenció: com la majoria de webs, utilitzem cookies (galetes), tant pròpies com de tercers, per a recopilar informació estadística de la vostra navegació i oferir-vos un servei personalitzat. Si continueu navegant, considerem que n'accepteu l'ús. Més informació