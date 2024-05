Embarguen més de 14.000 euros a la UE Engordany per cobrir el deute amb Luis Blanco

Avui ha sortit publicat un edicte al BOPA en el qual es notifica un acord d'embargament sobre els béns i drets de la Unió Esportiva Engordany. La xifra arriba a un total de 14.209,09 euros, que es destinaran a cobrir el deute que té el club amb Luis Blanco, ara jugador de l'Esperança. Desglossats, els diners equivalen a sous de l'any passat que l'andorrà no havia cobrat, que se sumen a les vacances generades i no gaudides i a la retribució d'haver representat el Principat en partits internacionals, entre altres aspectes.

Per El Periòdic

×

Atenció: com la majoria de webs, utilitzem cookies (galetes), tant pròpies com de tercers, per a recopilar informació estadística de la vostra navegació i oferir-vos un servei personalitzat. Si continueu navegant, considerem que n'accepteu l'ús. Més informació