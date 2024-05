La pista Avet acollirà dos gegants de la Copa d’Europa masculina

Andorra acollirà la pròxima temporada, el 3 i 4 de febrer de l'any vinent, dos gegants de la Copa d’Europa masculina d’esquí alpí a la pista Avet del sector Soldeu de Grandvalira. La Federació Internacional d’Esquí (FIS) ha celebrat aquesta setmana a Portorož (Eslovènia) el congrés de primavera per fer balanç de temporada de les diferents disciplines i per tancar el calendari de la campanya 2024-2025. Així, s’han establert aquests dies de febrer del 2025 per rebre al Principat la doble cita continental.

La FIS, doncs, ha fet balanç del curs amb cadascun dels comitès i una reunió per explicar la idea que té envers el freeride, l’ingrés del qual s’aprovarà al pròxim Congrés de la federació internacional que tindrà lloc el 4 de juny a Islàndia. Igualment, durant aquests dies han tingut lloc diverses reunions per tractar la igualtat de gènere, el respecte als drets humans i per validar calendaris, així com un acte per celebrar els 100 anys de la FIS.

La FIS també ha pres nota dels problemes que hi ha hagut especialment aquesta temporada a causa de nombroses cancel·lacions de curses per motius meteorològics, que han obligat a traslladar-les a altres dates i això ha provocat una saturació de carreres, motiu pel qual la federació ha detectat un augment de lesions entre els i les esportistes. En relació amb això s'han compromès a buscar solucions.

Al congrés de la FIS han assistit, per part de la FAE, el director de la secció d’alpí, Roger Vidosa; el gerent Carles Visa; així com el vocal i director tècnic Toni Crespo i el vicepresident de la FAE i membre del Consell de la FIS Patrick Toussaint. Així mateix, per part de Grandvalira i la candidatura Andorra 2029 per rebre els Campionats del Món, han estat presents el director general Andorra 2029, David Hidalgo, el secretari general Andorra 2029, Marc Mitjana, i la secretària general adjunta Andorra 2029, Irene Gómez, juntament amb Luc Alphand.