Els apartaments turístics del Tarter i del Pas de la Casa no esdevindran zones d'exclusió social

En el marc de la celebració de Sant Miquel d'Engolasters celebrada avui a Escaldes-Engordany, el cap de Govern, Xavier Espot, ha respost algunes qüestions relacionades amb el nou Projecte de Llei sobre el creixement sostenible i el dret a l'habitatge, fixat per entrar a tràmit parlamentari aquest juliol: "Encara hi ha serrells que s'han d'acabar de tancar", ha incidit.

El cap de Govern s'ha referit especialment en les referides a les mesures dels pisos turístics. Segons Espot, podria haver-hi possibles excepcions en les restriccions d'aquest tipus d'immobles, com per exemple als que es troben al Tarter o al Pas de la Casa: "A ningú se li escapa que si les convertim en zones d'exclusió al final de poc servirà que hàgim adoptat aquestes mesures perquè part dels pisos d'aquest tipus passin al mercat de lloguer", ha apuntalat.

Encara així, el mandatari veu necessari que aquestes excepcions, en cas de realitzar-se finalment, s'han de fer de manera "quirúrgica" i no discriminant per un criteri geogràfic: "S'ha de tenir en compte aspectes com el termini de la caducitat de la llicència", ha expressat, tot indicant, un cop més, que les mesures posades sobre la taula han de "preservat l'equitat i l'equilibri econòmic", assegurant que es compleixi la finalitat per la qual es va posar en marxa aquest nou reglament institucional: que una part dels pisos turístics que es troben actualment al Principat passin de nou a establir-se al mercat de lloguer residencial.