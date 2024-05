Condemnat a set anys i mig de presó per apunyalar al seu amic

Finalment, testimonis dels fets també van apuntalar que l’home acusat va obrir la porta del domicili on va tenir lloc la baralla amb una ampolla de whisky i sang a les mans: “ Una veïna em va trucar dient que s’estaven matant. Vaig pujar a dalt i em va obrir la porta amb una botella de whisky i sang a les mans. Em va dir que s’havia acabat i no podia més ”.

A més, el condemnat també hauria amenaçat a la seva parella posant-li un ganivet de grans dimensions al coll després que tingués lloc l’apunyalament. Segons declaracions de l’actual exparella, el sentenciat era molt controlador i gelós, al punt de controlar el seu mòbil, tal com va declarar davant de l’acusació: “ Em va començar a insultar i jo li vaig dir que s’havia acabat ”. La víctima de l’apunyalament també va donar la seva versió dels fets, qui va remarcar que “ em va mossegar al braç. Li vaig preguntar si seria capaç de matar a un col·lega i va dir que sí ”.

Tot i això, la Cort considera que l’acusat és l’autor d’una sèrie de delictes que van tenir lloc el passat 12 de maig del 2023, quan, segons les declaracions que els implicats van afirmar el passat 8 d’abril a l’inici del judici, l’ara condemnat es trobava al llit assegut en evident estat d’embriaguesa, moment en què el conegut va intentar treure-li el ganivet i va haver-hi un forceig, apunyant-lo finalment. Això no obstant, l’acusat va afirmar que tenia el ganivet per “ autolesionar-se ”.

Una sentència amb una condemna menor de la que demanava Fiscalia, la qual era de 10 anys de presó, ja que mantenien que l’home estava acusat en grau de temptativa, escoltes il·legals i conductes a fins, amenaces de mort amb arma i delictes menors de maltractament de violència de gènere per l’apunyalament d’un amic i amenaçar de mort a la seva parella.

El Tribunal de Corts ha dictat sentència aquest matí al cas de l’acusat d’haver apunyalat al seu amic i haver amenaçat de mort a la seva parella. L’audiència troba que l’acusat, qui compleix aquest maig un any a presó preventiva, tenia “ una clara intenció de matar ”, ja que el cúmul de “ fets delictius ” són tangibles perquè entenen que el fet de clavar-li el ganivet al seu amic a qui va ocasionar una ferida de gravetat. A més, la posterior amenaça de mort a la seva parella posant-li un altre ganivet al coll, són actuacions constitutives de “ delictes d’intent d’homicidi ”.

Per El Periòdic

