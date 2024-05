Alerta per una estafa en què es venen accions de Repsol

La Policia ha alertat avui a la tarda d’una estafa amb missatges falsos sobre la venda d’accions de Repsol. A l’avís, el qual el cos policial va fer public al seu perfil de la xarxa social X [abans Twitter], es poden veure diverses captures de pantalla amb els diversos missatges que circulen a les plataformes i una alerta per part del cos indicant com cal actuar en cas de rebre’ls: «No entris a l’enllaç, no donis dades», han advertit a la seva piulada.

A més, els agents exposen també que sempre que es prometi a aquests missatges rebut una recompensa econòmica, s’ha de sospitar. Finalment, la Policia convida a la ciutadania a confiar «només en llocs webs oficials i segurs», per tal d’evitar poder ser estafat o estafada amb falses promeses en que el premi és guanyar diners.