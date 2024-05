Lasne assisteix al Bicentenari de la Policia Nacional espanyola

La Policia d’Andorra i la Policia Nacional espanyola mantenen una col·laboració molt estreta en els àmbits operatiu i formatiu que passa per unes relacions excel·lents entre les direccions dels dos cossos. I és que, en la història d’ambdós, la cooperació internacional ha estat sempre un eix central per afrontar els reptes globals.

Per El Periòdic

