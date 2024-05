El Campionat d'Andorra de rutines ajudarà a la preparació tècnica dels Jocs dels Petits Estats

El Centre esportiu dels Serradells acollirà aquest cap de setmana l'edició 2024 del Campionat d'Andorra de rutines de natació artística que enguany comptarà amb l'assistència de 122 sincronistes dels clubs CN Kallípolis, CN Tàrraco, CE Sincro Inca, CN Les Franqueses, CN Calella, CN Cardedeu, i els amfitrions CNS Serradells i LAUesport. L'activitat també aplegarà un representatiu grup tècnic d'entrenadors, jutges, delegats de clubs i col·laboradors institucionals com la RFEN Aquatics, la Federació Catalana de Natació (FCN) i personal que donarà suport a la FAN com a organitzador d'un esdeveniment aquàtic que, independentment del calendari esportiu, s'aproxima a la dimensió i medis materials o humans que requerirà l'organització d'Andorra 2025.

El programa de competició contempla proves per a les categories aleví, infantil, júnior i absoluta en una doble sessió que començarà el matí de diumenge en la franja de 10.00 a 12.00 hores, i que finalitzarà a la tarda, de les 16.00 a les 18.00 hores, tot i que els horaris estan subjectes a modificacions. Per a dissabte, però, la medallista olímpica Alba Cabello, per segona vegada en menys de dos mesos col·laborarà amb la federació nacional i dirigirà un entrenament oficial amb les nedadores andorranes a la mateixa piscina dels Serradells. Cabello, a més, tindrà responsabilitats de 'controladora' durant el campionat, un rol que també va assumir la primera quinzena del passat mes d'abril, durant la Copa del Món de natació artística celebrada a Beijing (Xina), on va guanyar la plata olímpica fa 16 anys.

En afegit, la jutge internacional i cap de jutges de natació artística de la RFEN Aquàtics i de la FCN, Estela Rodríguez, també estarà present. Així doncs, aprofitarà per assessorar a la FAN sobre l'organització i l'adequada aplicació del reglament. Per acabar, l'integrant de la direcció de projectes informàtics de la RFEN, i un dels desenvolupadors del programa SYREM, Daniel Ramos, farà una formació als tècnics de la federació sobre l'ús d'aquesta aplicació informàtica que va ser creada per a puntuar les proves oficials de la disciplina. En aquest sentit, cal destacar que el programa SYREM de la RFEN Aquatics és una de les tres aplicacions informàtiques que actualment s'adapta als criteris de puntuació de la nova normativa de la natació artística.

La competició del cap de setmana servirà d'avantsala per a detectar i introduir millores en la preparació i organització del doble campionat aquàtic, de natació i natació artística, que formarà part del calendari esportiu oficial dels Jocs dels Petits Estats del 2025.