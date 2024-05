Govern identifica tres incursions d’ossos al país des de principis d’any

Els sistemes de control i vigilància del departament de Medi Ambient i del cos de banders han permès identificar tres incursions d’ossos dins del territori andorrà des de principis d’any. Així ho ha confirmat ahir el ministre portaveu, Guillem Casal, qui ha incidit que la primera incursió es va detectar a finals de març a la zona de Setúria, tot i que en aquest cas no es van poder recollir mostres de l’exemplar. A l’abril es va tornar a observar el rastre de dos ossos a la zona del Port de Cabús, un adult i un altre de més jove, dels quals es van extreure mostres que actualment s’estan analitzant. La darrera incursió va tenir lloc aquest dilluns a la zona del Comapedrosa.

Precisament, de cara a la nit de dilluns els banders van poder fer una nova observació a la zona d’Encodina, a Ordino, gràcies a les càmeres de fototrampeig. Malgrat que encara no es disposa dels resultats de les analítiques de les mostres recollides, Casal va expressar que és probable que es tracti del mateix exemplar que aquest dimarts va ser vist i gravat per un ciutadà a la zona de la Cortinada, on també es va poder recollir una mostra de pèl. A banda d’aquests casos, el ministre va informar que al gener es va localitzar un altre os a la zona de Tor.

Pel que fa a l’os detectat a la Cortinada aquest dimarts, el ministre portaveu ha posat en relleu que a hores d’ara no hi ha cap novetat i no s’ha tornat a registrar la seva presència. En aquest sentit, ha apuntalat que des del Cos de Banders es continua amb el seguiment de l’animal gràcies al sistema de control distribuït arreu del país que, a banda de recollir mostres, també permet enregistrar els seus moviments. El portaveu del Govern ha volgut transmetre un missatge de tranquil·litat a la ciutadania recordant que, en edats primerenques, es tracta d’animals que «poden demostrar certa curiositat pels nuclis urbans, però no tenen cap interès per trobar-se amb humans». El que ha demanat, això sí, és precaució a l’hora de realitzar sortides a la muntanya.