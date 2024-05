Noves normes per a la seguretat contra incendis dels edificis de gran alçària

El Govern ha donat aquest dimecres el vistiplau al decret pel qual s'estableix el procediment per a l'aprovació dels projectes i els certificats finals d'obra relatius a la seguretat contra incendis en edificis de gran alçària i en establiments de concurrència pública. L'objectiu de la regulació és augmentar la coordinació dels diversos departaments del Govern en matèria de seguretat contra incendis, amb la clara vocació de garantir i assegurar la seguretat de les persones i els béns en edificis de gran alçària i en establiments de concurrència pública.

D'aquesta manera, es reforça la normativa fins ara existent en aquest àmbit, tal com ha posat en relleu el ministre portaveu, Guillem Casal, el qua ha emfasitzat que ara s'estableix un "protocol diferent" que marca que cal un informe previ a l'inici de les obres i també un de final favorable a càrrec dels bombers. També ha puntualitzat que la normativa serà d'aplicació per als edificis d'habitatges superiors a 50 metres i als 28 en el cas d'aquells que no siguin habitatges.



Així, el decret estableix que, juntament amb l'inici de la tramitació d'una llicència de construcció o reforma d'edificis de gran alçària, s'ha de presentar un projecte de seguretat contra incendis elaborat per un professional autoritzat. Aquest projecte s'acompanya d'un informe favorable emès pel departament competent en matèria de seguretat industrial i pel departament de Prevenció i Extinció d'Incendis i Salvaments. Actualment, aquest procediment només l'aprovava i validava l'àrea de Seguretat i Qualitat Industrial, introduint en el circuit el cos de Bombers. A més, i com a reforç suplementari, en el moment en què es presenta el certificat final d'obra relatiu al projecte de seguretat contra incendis al departament competent en matèria de seguretat industrial, aquest certificat ha d'anar acompanyat d'un informe favorable emès pel departament de Prevenció i Extinció d'Incendis i Salvaments.



La normativa no s'aplica als projectes de seguretat contra incendis i certificats finals d'obra que ja s'hagin presentat per ser validats. En el cas que només s'hagi presentat el projecte de seguretat contra incendis, caldrà adjuntar el certificat de bombers amb el certificat final d'obra. Casal ha emmarcat aquests canvis en la normativa a "l'evolució contínua" per continuar adaptant la legislació.