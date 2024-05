La Creu Roja treballa per obrir un nou centre de dia

La Creu Roja proposa obrir el següent centre de dia a les valls del Nord del país. Així ho ha expressat el president de l'entitat, Josep Pol, en ser preguntat per la ubicació del pròxim centre, del qual s’espera que es tanquin les reunions de negociació amb Govern abans de finals d’any. Pol ha refermat el compromís de l’entitat amb les causes socials del país en el marc de la celebració del Dia Mundial de la Creu Roja, la qual ha tingut lloc al Centre de Dia dels Paraires, a Escaldes-Engordany.

Actualment, l’entitat té el centre de dia a Sant Julià de Lòria, el Centre Major i el centre Paraires. Així i tot, “tenim al cap un proper centre de dia, però encara estem parlant i concretant tots els detalls. Tan aviat com el tinguem, l’anunciarem”, ha esmentat el president. L’objectiu principal és que el nou centre, el qual “esperem que abans de finalitzar l’any 2024 estigui enllestit”, és que pugui acollir a la gent gran de les parròquies d’Ordino i la Massana.

En ser preguntat per la quantitat d’usuaris que el nou centre podria acollir, Pol ha remarcat que “el límit d’usuaris totals que el centre podrà acollir el marcarà Govern", ja que ells només s'encarreguen de la gestió. D’altra banda, el directiu ha exposat que la implementació d’aquest nou centre és causada per la voluntat de fer “sentir còmodes als usuaris”, ja que “per logística és més complicat anar a buscar els usuaris que viuen a les parròquies altes, per això volem que tinguin un centre més pròxim a casa seva”, perquè “la nostra voluntat és anar-los a buscar a casa i tornar-los cada dia”, ha explicat.

D’altra banda, un altre dels projectes que l’entitat vol realitzar és l’atenció del col·lectiu infantil i adolescent, perquè “la Creu Roja i el Ministeri de Salut estem parlant perquè hem constatat que després de la pandèmia hi ha un volum d’usuaris joves que necessiten aquests tipus de servei”, ha afegit Pol. Per aquest mateix motiu, dins de l’objectiu d’ampliar la xarxa de Centre de Dia al país, està la intenció de dur a terme accions pels usuaris més joves amb la creació d’un Club d’Activitats Comunitàries. Aquest darrer es basa en l’agrupació de persones amb cert risc de vulnerabilitat i exclusió social, per tal que puguin compartir les seves experiències amb l'objectiu de preveure el consum de drogues.

Tanmateix, Pol ha posat en relleu les tasques i objectius aconseguits durant l'any 2023, un any en què l'entitat ha "demostrat la capacitat d'expansió, perquè la voluntat és arribar a més persones i donar un servei personalitzat". Finalment, l’acte ha comptat amb l’assistència del síndic general, Carles Ensenyat, i de diferents personalitats de l’àmbit sanitari, social i polític, com el cònsol major d’Andorra la Vella i el de Sant Julià de Lòria, Sergi González i Cerni Cairat; el ministre d'Esports i Joventut, Alain Cabanes, així com els membres de la junta directiva de la Creu Roja Andorrana.