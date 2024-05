L’OSCE avalua les polítiques educatives i la gestió de la diversitat d’Andorra

El cap de Govern, Xavier Espot, ha rebut l’alt comissionat per a les Minories Nacionals de l’Organització per a la Seguretat i la Cooperació a Europa (OSCE), Kairat Abdrakhmanov. La visita, que s’allargarà fins divendres, representa un reconeixement a les polítiques educatives que s’impulsen al Principat i que tenen com a voluntat poder integrar tots els col·lectius així com permetre la lliure elecció entre diferents sistemes. De fet, el sistema andorrà es considera com a referent per al desenvolupament de les polítiques de l’OSCE en matèria d’educació, inclusió i bona convivència. Per aquest motiu, l’alt representant s'ha trobat també amb el ministre de Relacions Institucionals, Educació i Universitats, Ladislau Baró, qui li ha traslladat les polítiques educatives i d’integració lingüística i cultural d’Andorra, així com la governança i la gestió de la diversitat educativa i una sèrie de bones pràctiques en educació multilingüe.

L’alt comissionat també s'ha reunit amb la ministra d’Afers Exteriors, Imma Tor, amb qui ha tractat l’actualitat institucional i política a l’OSCE, marcada per la guerra a Ucraïna. Així mateix, també han tractat la cooperació entre Andorra i l’OSCE, traslladant la ministra a Abdrakhmanov les prioritats d’Andorra en les relacions multilaterals, centrades en la defensa de la igualtat de gènere i l’empoderament de la dona, la lluita contra el canvi climàtic i el desenvolupament sostenible, en particular de les muntanyes, els infants i els joves i el multilingüisme. Kairat Abdrakhmanov s'ha desplaçat també al centre de formació professional, a Aixovall, per assistir a la Jornada de les ciències, en les quals ha pogut intercanviar diferents punts de vista amb professors i alumnes de diferents centres i sistemes educatius.

Durant la visita a Andorra aquest dijous i divendres, l’alt comissionat mantindrà trobades al Consell General, amb representants d’associacions de mares i pares d’alumnes dels tres sistemes educatius i amb representants de les diverses comunitats religioses presents al Principat. El mandat de l’alt representant que visita aquesta setmana el país inclou la prevenció dels conflictes mitjançant l’educació i la bona gestió de societats multiètniques.