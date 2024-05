Andorra Endavant denuncia la "persecució" que la Batllia està fent al director de la CASS

Després del cas Mendoza i el cas Costa - objecte d'indignació popular i internacional -, ara s'afegeix un nou cas "al palmarès de Govern": la persecució del nou director general de la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS). Amb aquestes paraules s'ha volgut el grup parlamentari Andorra Endavant aquest dimarts mitjançant un comunicat, envers l'obertura d'una investigació per part de Batllia al director de la CASS, Josep Escoriza, qui va ser l'encarregat "de posar llum a les disfuncions de la CASS amb la voluntat d'arreglar els errors acumulats del passat, errors d'uns milions d'euros".

Des del grup parlamentari liderat per Carine Montaner es denuncia la manca de "protecció dels denunciats", tal com ho fan les "democràcies europees": "Són protegits per lleis que els reconeixen com a actors clau en la promoció de la transparència i la justícia", manté el text.

A més, Andorra Endavant ha afirmat que al grup li resulta "sorprenent, per no dir indignant" el procés que ha iniciat Batllia, ja que "en lloc de ser aplaudit per la seva integritat i la seva feina incansable, està processat", afegint que aquests autors que promouen les denúncies de fets irregulars es poden trobar, no només marginats per les institucions que desafien "sinó també objecte de represàlies legal".

Per tot plegat, la formació política també ha expressat a la missiva que "és essencial que Andorra reconsideri el marc legal que penalitza els denunciants", proposant que "es necessita un sistema en què denunciar no comporti conseqüències injustes". Per aquest mateix motiu, el grup que lidera Montaner ha insistit al text la necessitat de canvi sobre aquests fets judicials, posant l'accent en el fet que la justícia del país es troba en un "moment crític".