El preu de la gasolina augmenta un 2,6% a l'abril

Durant el mes d’abril ha augmentat el preu mitjà de tots els carburants en comparació amb el mes anterior. D'aquesta manera, tal com publica aquest dijous el departament d'Estadística, el gasoil de calefacció ha augmentat un 0,7%, la gasolina sense plom de 95 octans un 2,6% i la gasolina sense plom de 98 octans un 2,5%. De la mateixa manera, el gasoil de locomoció i el gasoil de locomoció millorat han augmentat un 0,9% en ambdós casos. Si es comparen aquestes dades amb les del mes d’abril del 2023, també ha augmentat el preu de tots els tipus de carburants: el gasoil de calefacció ha augmentat un 6,9%, el gasoil de locomoció un 3,1% i el gasoil de locomoció millorat un 2,9%. Així mateix, la gasolina sense plom de 95 octans i la gasolina sense plom de 98 octans han pujat un 1% en ambdós casos. Quant a la comparativa dels preus mitjans dels primers quatre mesos de l’any respecte del mateix període de l’any anterior, el gasoil de locomoció i el gasoil de locomoció millorat han disminuït un 2% i un 2,1%, respectivament. La gasolina sense plom de 95 octans disminueix un 1,5% i la gasolina sense plom de 98 octans un 1,4%. El gasoil de calefacció ha disminuït un 3,9%. Finalment, pel que fa a la comparació dels preus mitjans dels darrers dotze mesos amb el mateix període anterior, el gasoil de locomoció i el gasoil de locomoció millorat han disminuït un 11,9% i un 11,7%, respectivament. La gasolina sense plom de 95 octans disminueix un 7,4% i la gasolina sense plom de 98 octans un 7,1%. El gasoil de calefacció ha disminuït un 17,7%.

Per El Periòdic

