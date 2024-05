Les matriculacions pugen un 2,2% a l'abril però baixen un 14% durant el darrer any

Les matriculacions de vehicles durant el mes d'abril han arribat fins a les 324, una xifra que tal com publica aquest dijous el departament d'Estadística, representa un increment del 2,2% respecte de l'abril de l'any anterior. Durant aquest termini han tingut variacions positives els grups d'altres (11,1%), el de motocicletes i ciclomotors (7,4%) i el de camions i camionetes (3,2%). Per contra, el grup dels turismes (-0,5%) ha estat l'únic grup que ha presentat una variació negativa.



Si s'analitzen les dades acumulades des del mes de gener fins a l'abril, les matriculacions totals han estat 1.206, un 10,5% menys en comparació amb el mateix període anterior, en què es van matricular 1.348 vehicles. En aquest sentit, les categories amb variacions positives són les de motocicletes i ciclomotors (3,1%), els camions i les camionetes (22,7%) i el grup d'altres (3,1%). En canvi, el grup dels turismes continua presentant una variació negativa del 20,8% durant aquest termini.



Al llarg dels darrers dotze mesos, les matriculacions de vehicles han arribat fins a les 3.899, cosa que suposa un descens del 14% respecte del període anterior, quan es van matricular 4.533 vehicles. Així doncs, durant el darrer any només ha tingut una variació positiva el grup de camions i camionetes (15,4%).



Per tipus d'energia, durant el mes d'abril ha augmentat un 16,9% la matriculació dels vehicles de gasolina, mentre que els de gasoil han baixat un 22,1%. Quant als elèctrics 100%, se n'han matriculat 5, 10 menys que al mateix mes de l'any anterior. Pel que fa als híbrids, en termes globals s'han matriculat 47, 4 menys que l'any anterior, mentre que de vehicles sense carburant se n'han matriculat 12, és a dir, 6 més que al mateix mes del 2023.