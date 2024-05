Albert Santisteve, nou membre del comitè executiu de Creand Crèdit Andorrà

Creand Crèdit Andorrà ha designat com a nou membre del comitè executiu, el principal òrgan de direcció de l'entitat, Albert Santisteve Prim, director de Tecnologia i Seguretat, una incorporació que ja compta amb l'aprovació de l'Autoritat Financera Andorrana.



Com a professional en Tecnologies de la Informació, Santisteve compta amb més de 20 anys d'experiència en la prestació de serveis professionals de consultoria tecnològica. Ha estat consultor en grans companyies multinacionals de reconegut prestigi com KPMG o Auren. Aquesta trajectòria l'ha portat a assessorar empreses líders en àmbits com l'estratègia tecnològica, la ciberseguretat, i la gestió de riscos. Principalment, al sector financer, on ha participat i liderat importants projectes per a entitats bancàries al Principat i a Espanya.



Des del 2021 assumeix la Direcció d'Organització, Tecnologia i Seguretat de Creand Crèdit Andorrà, afrontant el desenvolupament i l'execució de l'estratègia tecnològica i de ciberseguretat de l'entitat.



"Formar part de l'òrgan directiu és molt rellevant i demostra que l'entitat continua prioritzant l'àmbit tecnològic i de la ciberseguretat, per fer front als significatius reptes que les entitats hauran d'abordar en un futur immediat. Una línia en la qual ja estem treballant i per la qual apostem fermament", ha comentat Santisteve.



Amb aquesta incorporació, el comitè executiu de Creand Crèdit Andorrà queda compost de la següent manera: Xavier Cornella Castel, conseller delegat; Arpine Abgaryan Ghazaryan, directora de l'àrea d'Assessoria Jurídica, Compliment Normatiu i Prevenció de Blanqueig; Martí Alfonso Simón, director de l'àrea de Negoci Bancari Andorra; Esteban Estévez Zurita, director de l'àrea de Negoci Bancari Internacional; Eduard Galceran Cerqueda, director de l'àrea d'Inversions, Innovació i Transformació Digital; Francesc Jordà Blanes, director de l'àrea de Finances i Serveis Corporatius; Albert Santisteve Prim, director de Tecnologia i Seguretat, i Xavier Soro Ventura, director de l'àrea de Riscos Globals.