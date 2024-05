Andorra compta amb gairebé un centenar d'start-ups al país

La directora d'Andorra Business, Judit Hidalgo, ha exposat aquest matí en el marc del fòrum Andorra Business Market que el país, en aquests moments, comptaria amb un total d'un centenar d'start-ups. "No tenim les xifres reals. És una estimació basada en dues coses: les inscripcions de la plataforma d'start-ups i aquelles que s'interessen per a nosaltres, i que, per tant, coneixem personalment", ha assenyalat Hidalgo.



La quarta edició de l'Andorra Business Market s'ha celebrat aquest dijous a Andorra la Vella amb més de 300 assistents. En aquest fòrum emprenedor organitzat per Andorra Business i la Red Business Market, han interactuat empreses nacionals i internacionals, així com inversors i emprenedors. Concretament, han pres part representant de 31 startups, 15 d'elles andorranes i 40 inversors. En aquest sentit, Hidalgo ha apuntat que a més de les start-up que han fet durant la jornada, han rebut l'interès de més de 50 altres i emprenedors per participar, ressaltant que "cada vegada venen més inversors, tan inversors de fora del país com del país", un fet que assegura que "és un reflex de què està passant realment en el sector andorrà".

Amb relació a l'acte, Hidalgo ha recordat que l'objectiu del fòrum és múltiple, ja que es converteix en un punt perquè els projectes interessants de país trobin inversors i que puguin créixer, però també compleix molts altres objectius com, per exemple, el fet d'unir tota la gent de l'ecosistema: "Penso que, d'alguna manera, és una manera de fer-lo créixer i d'aprendre entre nosaltres", ha afegit la directora d'Andorra Business, tot indicant que una altra finalitat de la trobada és "posar en contacte els inversors" i "que la gent aprengui coses".

Per la seva banda, el secretari d'Estat de Diversificació Econòmica i Innovació, Marc Saura, ha destacat que l'esdeveniment ja es troba completament consolidat al país amb més de 300 assistents i que per als emprenedors "és una gran oportunitat de presentar-se davant d'una trentena d'inversors, amb l'objectiu de buscar suport i col·laboració per impulsar els seus projectes a un nivell superior". Saura també ha explicat que des de fa uns anys s'està treballant en el marc legislatiu amb les lleis que s'han anat desenvolupant i que ara s'estan començant a veure aquests fruits amb les start-ups que s'estan creant al país.

D'altra banda, i preguntat al respecte, el secretari d'Estat ha reconegut que els inversors interessats en el país poden haver tingut alguns "neguits" en relació amb la nova Llei del català, la reforma de la inversió estrangera o les quotes. En aquest sentit, Saura ha assegurat que els explicaran totes les lleis una vegada les tinguin definides i ha apuntat que "continuarem donant facilitats o apostant per ells". Saura ha detallat que hi haurà una mica de "màniga ampla" pels sectors prioritaris del país per "poder donar més oportunitats a aquestes empreses perquè vinguin".

Pel que fa a la qüestió de la inversió estrangera, Saura ha avançat que aquest dimecres va mantenir converses amb el personal del Departament d'Estadística per esbrinar com poden disposar de dades sobre la inversió estrangera o de les empreses que han vingut de fora: "Vam estar treballant per poder tenir un registre on consti cap a quin sector s'han encarat, quina xifra de negocis estan generant al país o si, amb la CASS, podem arribar també a veure quin nombre de treballadors estan en aquestes empreses", ha finalitzat el secretari d'Estat.