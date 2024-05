Conveni entre els Serradells i el CN Sant Andreu per oferir les instal·lacions als seus socis

El Comú d'Andorra la Vella i el Club Natació Sant Andreu han signat aquest dijous un conveni de col·laboració que permetrà als socis del centre esportiu Serradells i als del club barceloní gaudir, mútuament, de les respectives instal·lacions esportives. En aquest sentit, el cònsol major de la capital, Sergi González, ha recordat que "Andorra i la capital som un pol d'atracció turística i molta gent de Barcelona hi ve a passar uns dies" i si a més aquestes persones són sòcies del CN Sant Andreu "tindran els Serradells per practicar natació i fer l'esport que desitgen". De manera paral·lela a aquest acord que beneficia els socis d'una part i l'altra també cal destacar que els Serradells ha esdevingut un punt important per a la preparació dels nedadors del club barceloní, que des de finals d'abril estan fent una estada de cara a poder assolir les mínimes per poder ser als jocs de París.



D'aquesta manera, el cònsol major d'Andorra la Vella ha reivindicat el fet que més enllà "del comerç i del turisme" Andorra la Vella és l'única parròquia amb una pista d'atletisme i una piscina olímpica i que es considera l'esport "com a cabdal", també, per posicionar-la.



I quant a millores al centre esportiu, el cònsol major ha manifestat que hi ha un contacte constant amb els socis i que s'han fet ja algunes actuacions. Així, al gimnàs s'han "solucionat els problemes de ventilació” amb la instal·lació de nous aparells i també làmines als finestrals per evitar la insolació. I, de cara al futur, “hi ha un projecte per adequar els vestuaris" i es treballa per adequar de nou la zona de relaxació, "que és una petició dels socis". Així, "d’aquí a uns mesos" es podrà inaugurar un petit espai que serà "l’inici" de la zona de relaxació i recuperació.



El conveni signat, per tant, permetrà que els socis dels Serradells puguin gaudir de les instal·lacions Fabra a Barcelona i que els del CN Sant Andreu també puguin fer esport als Serradells. González ha subratllat les "sinergies" que es creen entre les dues entitats, un aspecte que ha subratllat també el president del CN Sant Andreu, Àngel Bernet, que ha valorat "l'acollida" que tenen als Serradells i el fet que se'ls permeti "entrenar en alçada". En aquest sentit, ha emfasitzat els beneficis d'aquesta preparació en alçada i ha manifestat que "una part petita dels records" que fan els nedadors del club són "gràcies a vosaltres".



També ha valorat satisfactòriament els resultats d'aquesta estada a Andorra el director tècnic del Club Natació Sant Andreu, Jordi Jou, que ha recordat que des del 30 d'abril estan al país preparant el Campionat d'Espanya que se celebra a Palma el mes vinent i que serà la cita en la qual els nedadors puguin aconseguir les mínimes per anar als jocs de París. A Andorra es troben Jèssica Vall, África Zamorano i Ainhoa Campabadal, totes tres del club barceloní, a més d'altres dues nedadores més, Irene Pera del club Getxo i Carla Carrón, del CN Ponteareas. Jou ha subratllat les "facilitats" que tenen al Principat tant per l'entrenament en una alçada òptima (fins i tot millor que la que podrien fer a Sierra Nevada) com per la proximitat amb Barcelona, que permet a les nedadores el trasllat en cas de necessitat. Per exemple, aquest dijous mateix Campabadal s'ha traslladat a la capital de Catalunya a fer un examen i aquesta tarda ja estarà entrenant novament als Serradells.



Vall ha bromejat qüestionada sobre el fet de si els jocs de París podrien ser els darrers. En aquest sentit, ha manifestat que altres vegades s'ha "enganxat els dits", ja que quan va finalitzar la cita de Tòquio, va dir que era la seva darrera cita olímpica i, en canvi, ara pot ser a París. En aquest sentit, ha manifestat que no sap si d'aquí a quatre anys podrà estar "donant guerra" tot i que ha conclòs que creu que no. Al seu torn, Zamorano ha remarcat que estan intentant "donar-ho tot" per ser als jocs de París i ha afegit que per a ella és "un al·licient" poder treballar juntament amb el grup del CN Sant Andreu i especialment amb Vall, segons informa l'ANA.