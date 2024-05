L'esperança d'aconseguir la permanència roman per als tricolor

La derrota contra l'Albacete va ser una galleda d'aigua freda per a l'FC Andorra. Anar a dormir com a cuers s'està fent habitual, i si volen salvar-se, encara que sigui repetitiu, implica sumar de tres en aquestes darreres quatre jornades. Ben cert és que el calendari no ajuda, però no es pot buscar excuses. El canvi de xip que donava de forma momentània l'arribada de Ferran Costa a la banqueta, només va aguantar fins al duel contra l'Eibar. Amb tot, el migcampista Christos Almpanis ha esmentat que al vestuari hi ha una dedicació cap a l'objectiu. "Continuem creient que ho podem fer, al futbol tot és possible" ha afirmat.



El pròxim rival, però, és ni més ni menys que l'Sporting de Gijón, dissabte a les 16.15 hores, un equip que es troba en 9a posició a la classificació general i amb possibilitats d'entrar als 'Play off' d'ascens a la Lliga EA Sports. Una final per ambdós bàndols, on els equips volen puntuar per continuar vius en la lluita. Coneixen el format de la competició des del principi de la temporada, els tricolors saben que tot es complica a partir de la jornada 32, tant si estàs a la part baixa, com a la part alta. "Anem allà (Gijón) amb només un objectiu a la nostra ment, guanyar" ha incidit el grec. La manca de gols comença a picar i la desesperació augmenta per moments en cada jugador. No és fàcil de gestionar, però han de poder-ho fer per enviar la pilota al fons de la xarxa. Tanmateix, tenen una carta a favor seu, i és que els de Miguel Ángel Ramírez porten només dos gols en els últims quatre duels, el que es materialitza en una victòria, dues derrotes i un empat. El Molinón és un altre factor a tenir en compte, perquè els 'sportinguistes' estrenyen com mai a les graderies, segons informa l'ANA.



"Els sis jocs anteriors hem donat un bon nivell de joc, tothom estava satisfet amb aquest aspecte" ha mencionat, assenyalant que la sort tampoc està caient del seu costat. Diversos factors que surten del seu control, com ara decisions arbitrals o la falta d'encert, els condemnen al pou, segons ha declarat Almpanis. "Els petits detalls fan la diferència" ha confirmat.



De nou a l'equip



El grec ha tornat a lluir la tricolor després de lesionar-se de gravetat durant la pretemporada a l'amistós contra el Girona. Almpanis va haver de ser substituït en aquell partit del 23 de juliol en notar un fort dolor al genoll dret, que finalment va ser un trencament en el lligament anterior creuat, una de les pitjors lesions en aquesta zona. "Va ser un procés molt difícil, una lesió d'aquesta magnitud porta temps, però estic content de ser-hi de nou" ha al·legat.



Un pas per quiròfan, vuit mesos de baixa i uns altres tres de recuperació abans de poder vestir-se de nou de jugador. "Espero poder ajudar l'equip a mantenir-se a segona" ha conclòs.