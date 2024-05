Andbank Assegurances inicia un cicle de tallers relacionats amb la salut i la nutrició

Andbank Assegurances ha iniciat avui un cicle de tallers relacionats amb la salut i la nutrició, emmarcat dins el seu del servei gratuït de nutrició i salut digital, el qual s’ofereix a tots els clients que tenen contractada la pòlissa AndSalut, com a propostes addicionals al servei. La temàtica d’aquests tallers és diversa tot girant al voltant de la salut i la nutrició. Fins ara s’han dut a terme un sobre com preparar un ‘Pokebowl’ fàcil i ràpid, un taller de ioga Kundalini amb berenar saludable, i aquest dimecres hi va haver una tercera proposta: una ‘masterclass’ de ioga facial.

Més endavant estan previstos altres tallers relacionats amb activitats esportives, de diferents tipus de ioga, alimentació sana per a enfortir tant el cos com la ment, i també xerrades d’experts en medicina natural o alternativa que expliquin, per exemple, què són i com afecten les hormones al cos humà o què és la medicina ‘antiaging’.

El servei de nutrició i atenció digital que ofereix Andbank Assegurances és una proposta de la qual poden gaudir tots els seus clients gratuïtament. Gestionat per l’empresa Ever Health, un referent de l’atenció mèdica digital, és un servei de telemedicina que dona la possibilitat a l’usuari de fer consultes a un equip de nutricionistes de manera telemàtica. Aquests especialistes poden fer una visita extensa sobre malalties, al·lèrgies o intoleràncies, tot de manera telemàtica.

«Creiem que aquests tallers seran un bon complement al servei gratuït de nutrició que ja estem oferint amb la nostra assegurança», ha comentat la responsable de Negoci d’Andbank Assegurances, Joana Gràcia. «Estem segurs que els nostres clients, i futurs clients, aprecien tots els avantatges de la nostra assegurança de Salut i del servei de nutrició gratuït, i ara, de la possibilitat de gaudir d’aquest cicle de tallers», ha conclòs.