Els propietaris andorrans reclamen tenir «una visió pròpia de l’urbanisme»

L’Associació de Propietaris de Terres Andorranes (APTA) creu que el Principat «ha de tenir una visió pròpia de l’urbanisme», ja que tot i que l’habitatge és un problema generalitzat arreu, «no podem emmirallar-nos en les solucions que implementen d’altres localitats», donat que l’impacte que suposa per als ciutadans d’Andorra haver de desplaçar-se fora de les seves fronteres per trobar un habitatge «té unes connotacions importantíssimes en els seus habitants».

A través d’un comunicat fet públic avui, l’entitat recorda que només resta un 5% de terra no construïda en mans de la propietat privada (uns 25 quilòmetres quadrats), «que evidentment no poden malbaratar-se per manca d’una bona planificació». Per aquest motiu, afirmen, «és transcendental saber quin país volem i quin tipus d’empreses volem fer venir», ja que, a parer seu, haurien de ser empreses «que aportin alt valor afegit i que no requereixin excessiva mà d’obra».

Paral·lelament, des de l’APTA assenyalen que «les nostres administracions han de trobar l’equilibri entre fer tot el possible perquè els habitants del país puguin viure dins les nostres fronteres i evitar un intervencionisme que perjudica greument el mercat de lloguer». És important, doncs, que el ciutadà «pugui escollir lliurement el lloc on residir, que ve determinat pels criteris de l’oferta del mercat».

D’altra banda, també remarquen el seu malestar per «l’error» que suposa bastir una política d’habitatge que referencia els seus paràmetres en un preu de lloguer de vuit euros el metre quadrat a tot el territori, «sense tenir en compte les grans diferències d’ubicació, de materials de construcció o d’any d’antiguitat de l’habitatge».

Amb tot, conclouen recordant que l’assemblea nacional de l’APTA del passat 16 d’abril va procedir a dotar l’associació de l’assessorament de professionals jurídics, amb l’objectiu de «potenciar i defensar la nostra posició, vetllant per preservar el dret a la propietat privada com recull la Constitució».