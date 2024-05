Costa: «Ens estan fent mal amb menys del que necessitem perquè ens afecti»

Els tricolor tornen al camp, aquest cop per enfrontar-se a un rival amb molt bon joc. L’FC Andorra, tot i intentar mantenir els ànims amunt i amb un canvi estratègic encara no aconsegueix la victòria al seu camp i com a visitant. Un fet que, segons declaracions del nou míster, Ferran Costa, no interfereix en els ànims dels tricolor: «L’equip està sencer. Quan vius tant temps en una mateixa situació i en una mateixa lluita, entens que has d’estar preparat per tot», va sentenciar Costa.

A més, l’entrenador va refermar-se en la convicció que «l’equip està fent un bon joc, i farà un bon partit. Hem de ser prou eficients i prou contundents perquè aquell gran partit ens doni els tres punts».

Un objectiu que Costa va considerar gairebé fet, perquè les estadístiques parlen per si soles des de la seva arribada: «Quan nosaltres vam aterrar aquí, miraves les estadístiques i la predicció donava un 8% de probabilitat de permanència. Jo encara penso el mateix que el dia que vaig dir que sí [a ser l’entrenador]: la situació no és fàcil, és una situació complicada», afegint que manté l’esperança perquè «això és l’esport», ja que «si hi hagués un 1%, jo creuria en aquest percentatge».

D’altra banda, l’entrenador va remarcar que veient els partits que està fent l’equip, ha detectat que «ens estan fent mal amb menys del que nosaltres necessitem perquè ens facin mal», atribuint, potser, el desgast físic i mental que l’equip ha tingut durant les jornades de la lliga i el fet de mantenir-se en les últimes posicions. «Això és el que tenim allà, una assignatura que hem de fer-li front, perquè veig als jugadors amb ganes de lluitar», va exposar.

Costa també va declarar que els andorrans han de «fer un pas endavant», per tal d’aconseguir finalitzar les jugades quan estan dins de l’àrea: «El que hem de fer és prestar-li atenció a aquestes zones de finalització, veure com podem retocar el partit de Gijón i refrescar l’equip en aquest àmbit», perquè d’aquesta manera, l’equip pot «buscar les situacions que permetin fer més mal i tindre un punt més de solidesa».

Finalment, Costa va manifestar que l’equip andorrà necessita «deixar una porteria a zero», ja que, tot i que el conjunt tricolor ha aconseguit en els últims duels arribar a la meitat del matx sense cap gol en contra, i tampoc a favor, després del descans, la davallada d’energia i ritme és tangible, un fet que ha acabat sentenciant als de Costa en els darrers partits. Esperem, però, que els jugadors acabin trobant la tecla adient per tal de sortir d’una situació que, per ara, els manté al final de la cua. .