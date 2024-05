Entrega dels premis del Concurs de punts de llibre d'Encamp i el Pas de la Casa

El Comú d'Encamp ha entregat els premis de la 13a edició del Concurs de disseny i elaboració de punts de llibre de les biblioteques comunals d'Encamp i del Pas de la Casa, que enguany ha comptat amb un total de 77 participants, 44 a Encamp i 33 al Pas de la Casa. El conseller de Cultura, Infància i Joventut, Joan Sans, i la consellera d'Infraestructures i Manteniment, Sabrina Grégoire, han fet entrega dels guardons als premiats i han celebrat que un any més el concurs hagi format part del programa d'activitats culturals impulsades des de les biblioteques comunals amb l'objectiu d'incentivar la lectura, a més de felicitar la feina feta per tots els inscrits i encoratjar-los a continuar mantenint aquesta passió per l'àmbit literari i creatiu.



Tant a Encamp com al Pas de la Casa, el concurs ha comptat amb cinc categories: benjamí (de 5 a 6 anys), aleví (de 7 a 10 anys), infantil (d'11 a 14 anys), juvenil (de 15 a 17 anys) i adults (a partir dels 18 anys). Els premis que s'han atorgat aquesta edició han estat diferents lots de llibres, vals de compra per valor de 40 euros per utilitzar en literatura i, com ja és habitual, la impressió dels punts de llibre dels primers classificats. Cal destacar que aquests punts de llibre impresos estaran disponibles a les biblioteques d'Encamp i del Pas de la Casa per a tots els usuaris.



GUANYADORS DEL CONCURS/ Pel que fa a Encamp, els guanyadors del primer i segon premi de les diferents categories han estat; en benjamí, Alaia Heis i Amelia González; en aleví, Alexia del Prado i Bruno Blanco, a més d'atorgar-se un accèssit per a Iris Cardoso per la tècnica utilitzada; en la categoria infantil els guanyadors han estat Charlie Boher i Anna Pubill; i en els adults els premis han estat per a Karina Duarte i Diana Salas. La categoria juvenil, finalment, no ha tingut cap inscrit.



Quant als guardons del Pas de la Casa, els primers i segons premis han estat: en la categoria de benjamí per a Mateo Jubilado i Manon Vedel; en alevins han guanyat Salomé Arias i Nicole Da Silva; en infantils els guardonats han sigut Sara Ros i Tommy Tossen; i en adults els guanyadors han sigut Lorena Requena i Isabel Requena, a més d'atorgar-se un accèssit per a Erika Terrones. La categoria de juvenil no ha tingut cap inscrit.



Aquest any la categoria amb més participació ha estat la d'alevins (de 7 a 10 anys) amb 47 participants entre les dues poblacions. Pel que fa a la resta de categories, s'han presentat 14 benjamins, nou infantils i set adults.



TEMÀTIQUES I TÈCNIQUES UTILITZADES / Com ja es va fer en les edicions anteriors, la temàtica dels punts de llibre ha sigut totalment lliure. Entre les més destacades hi ha hagut punts de llibre per Sant Jordi, paisatges, animals i representacions de sentiments com l'amor, l'amistat i també incentivant el respecte per la natura, entre d'altres. En relació amb les tècniques emprades, també hi ha hagut força varietat. Els participants han utilitzat pintura, aquarel·les, elements amb volum, retoladors, llapis de colors, purpurina i retalls.