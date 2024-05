La Guàrdia Civil detén un home amb 4.000 paquets de tabac de contraban

La Guàrdia Civil va detenir el passat dia 3 de maig a un home que portava 4.000 paquets de tabac de contraban. Segons ha informat aquest divendres la Guàrdia Civil a través d'un comunicat de premsa, la intervenció es va produir al voltant de les 22.00 hores, quan un vehicle procedent d'Andorra va accedir a la Duana de la Farga de Moles pel carril de res a declarar. Després de fer una inspecció visual, els agents van observar que a la part de darrere del vehicle hi havia diversos bonys amagats sota material de neteja, roba i altres objectes. En inspeccionar l'interior del vehicle es va comprovar l'existència d'unes bosses de gran tamany que contenien nombrosos paquets de tabac. El conductor del vehicle, un home de 40 anys de nacionalitat armènia, va reconèixer que era el propietari del tabac. Davant de les sospites dels agents, van realitzar una segona inspecció més minuciosa, localitzant en diverses cavitats del vehicle més tabac. En total es van trobar 4.000 paquets, valorats en 21.800 euros. Una vegada verificada la mercaderia, els funcionaris del Servei de Viatgers de les dependències de l'Agència Tributària van procedir a instruir diligències per la suposada comissió d'un delicte de contraban i van detenir al conductor, que va passar a disposició judicial.

Per El Periòdic

