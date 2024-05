Detingut un conductor després de causar un accident i fugir a peu

La Policia va detenir dijous a la tarda un home de 42 anys a l'avinguda Tarragona d'Andorra la Vella quan la furgoneta que conduïa va impactar contra la part posterior d'un turisme que estava aturat fent cua, produint danys materials. La col·lisió en cadena va afectar un tercer cotxe, que es trobava al davant. En moure els vehicles per no obstaculitzar la circulació, l'home va abandonar la furgoneta i va fugir a peu. Els efectius policials el van localitzar uns minuts després prop de la zona de l'accident i li van dur a terme una prova d'alcoholèmia, que va sortir positiva amb una taxa de 3,35 g/l.



La tarda del dia abans a la frontera del riu Runer, la Policia va detenir un altre home, de 33 anys i no resident, com a presumpte autor d'un delicte contra l'administració de justícia per incomplir una prohibició de conduir en territori andorrà.



El mateix dimecres, al vespre es va arrestar el conductor d'una motocicleta, de 46 anys, amb una taxa d'alcoholèmia d'1,64 g/l. També se'l va acusar d'un delicte contra l'honor per insultar els agents de la Policia després de la seva detenció.



El cos d'ordre també ha detingut aquesta setmana un home de 29 anys i no resident que va ser arrestat dimarts al matí com a presumpte autor d'un delicte contra la seguretat en el tràfic jurídic per falsificar el certificat d'experiència laboral amb l'objectiu d'obtenir el permís de residència i treball.



Finalment, el passat dilluns es va detenir a la Massana i per ordre de la Batllia un noi de 22 anys com a presumpte autor d'un delicte contra la llibertat sexual arran d'un cas que està judicialitzat.