Sant Julià de Lòria invertirà 400.000 euros en l'eixamplament d'un tram de la carretera de la Rabassa

El Butlletí Oficial del Principat d'Andorra (BOPA) ha publicat aquesta setmana un concurs per a l'ampliació de la carretera secundària CS130 que enllaça la parròquia de Sant Julià de Lòria amb la cota 2.000 de Naturland. En concret, el tram que s'ampliarà és el comprès entre el punt quilomètric 3.350 i el 4.425, situat passada la zona residencial d'Auvinyà.



La corporació destinarà 400.000 euros i les empreses que vulguin presentar-se al concurs hauran de recollir la documentació al servei de Tràmits i lliurar-la abans de les 13.00 hores del dia 19 de juny. Tenint en compte el termini de lliurament, i que posteriorment s'ha de procedir a l'obertura de les ofertes presentades, aprovar l'adjudicació en Junta de Govern i en sessió de comú, es preveu que les obres es poden començar un cop passat el proper estiu.



Les obres es desenvoluparan en un tram de 75 metres amb l'objecte d'ampliar en cinc metres la corba R20, que ara és molt tancada a dreta, i renovar l'encreuament del Torrent de Comabella que actualment es troba obstruït. En aquest punt, l'estretor és tal que obliga a donar pas alternatiu en cas d'encreuament entre vehicles i vehicles pesants i entre dos d'aquests darrers, cosa que queda sempre a criteri dels conductors el que pot comportar un major risc de col·lisió. L'ampliació permetrà obtenir dos carrils i millorarà substancialment el pas i el gir en aquest punt. El que no hi haurà és modificació de rasant.