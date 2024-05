Neix el primer concurs nacional de robòtica adreçat a estudiants de primera ensenyança

Andorra ja compta amb un concurs nacional de robòtica adreçat a estudiants de primera ensenyança i tindrà lloc aquest dissabte 11 de maig, al Centre de Formació Professional d’Aixovall. El certament, organitzat pel Ministeri de Relacions Institucionals, Educació i Universitats, consisteix a superar un repte, format per tres missions, en el mínim de temps possible i en l'ordre que es consideri més oportú, per tal d'obtenir el màxim de punts.

A la competició s’hi han inscrit 11 escoles de primera ensenyança, amb un total de 21 equips, formats per 75 alumnes i 40 docents. Els tres equips millor classificats rebran un premi col·lectiu, consistent en una dotació de robòtica per a la seva escola, subvencionada pel Ministeri.

Participar en una competició de robòtica educativa és una oportunitat per als alumnes d'aprendre de manera activa i participativa, desenvolupar competències digitals, millorar les habilitats de pensament computacional i augmentar la seva motivació i interès en l'aprenentatge. La robòtica educativa i la programació són eines que enriqueixen el procés d'ensenyament-aprenentatge i preparen als estudiants per afrontar els reptes de la societat actual i futura.