Canviar l'edat del consentiment sexual dels menors dels 14 als 16 anys

Pujar l'edat del consentiment sexual dels 14 als 16 anys. Aquest i altres temes s'han tractat al Seminari sobre 'Maltractament i abusos sexuals a menors i mitjans de comunicació' que ha tingut lloc aquest migdia a l'Art Hotel, el qual ha comptat amb l'assistència del síndic general, Carles Ensenyat; el Raonador del Ciutadà, Xavier Cañada, experts com la psiquiatra Gemma García-Parés, i personalitat com l'expresident del Tribunal de Corts, Josep María Pijuan, els quals han participat de la jornada.

Per la seva part, el Raonador del Ciutadà, Xavier Cañada, ha apuntat que "l'esperança de vida ha canviat, per tant, tot ha d'anar lligat a aquesta esperança de vida, per això s'ha d'ampliar aquesta edat per tal de protegir els menors", posicionant-se així a favor del canvi d'edat.

Un canvi en el qual ha coincidit també Pijuan, qui ha remarcat que "encara s'han de protegir més els menors. Penso que els 14 anys són molt justos perquè la persona pugui consentir una relació sexual", afegint que "també s'ha de vigilar la diferència d'edat, ja que no és el mateix parlar d'una relació entre dos menors de 14 o 15 anys, i un menor de 14 anys i una persona que té 25".

En aquesta mateixa línia de canvis, l'expresident també ha afirmat que s'haurien de fer "canvis legals", ja que, entenent que és una competència del Consell General, el tema dels "delictes d'abusos i agressions sexuals, els quals es donen en gran part en l'àmbit familiar, passa molt temps des del moment en què es produeixen els fets i el moment en què es denuncien, i això pot donar lloc a prescripcions del delicte". A més, dins dels canvis que ha apel·lat Pijuan, també ha exposat la possibilitat "d'eliminar la diferència entre agressió i abús sexual", afegint que la llei s'ha de basar en "si hi ha consentiment o no". Un punt que si s'eliminés, segons Pijuan, es trauria la facilitat "d'escapatòria" actual.

D'altra banda, García-Parés ha explicat que aquests tipus d'esdeveniments són importants perquè "és un fenomen que no està prou denunciat o reportat per part de les víctimes", un fet que Pijuan ha refermat: "Hi ha molts casos en què les víctimes són persones de 40 o 45 anys, però que els fets van tenir lloc quan tenien 8 anys".

Tanmateix, la psiquiatra ha mantingut que "fins al 40% de les malalties psiquiàtriques, depressió, ansietat, el trastorn per estrès-posttraumàtic, així com els problemes d'autoestima i de confiança en si mateixes són per un trauma d'aquest estil, això és perquè té una importància molt gran al llarg de la vida de les persones afectades".

Finalment, des de l'oficina del Raonador del Ciutadà es manté la voluntat que aquest seminari "sigui la llavor" per continuar parlant i reflexionar sobre aquests casos.