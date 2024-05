Cardelús destaca en els entrenaments del Gran Premi de França

Finalment, el pilot va exposar que «encara queda marge de millora i de cara a demà cal seguir treballant en la mateixa línia prioritzant aconseguir una posició de graella que em permeti sortir un pel més endavant a la cursa de diumenge per, amb un bon ritme, poder aspirar a aconseguir un millor resultat en termes de posició». .

Avui es realitzarà la darrera sessió lliure a les 09.25 hores, seguida de la qualificació a les 13.45 hores. La cursa de 22 voltes tindrà lloc demà diumenge a les 12.15 hores. Cardelús es mostra optimista i determinat a millorar el seu rendiment per aconseguir resultats encara més destacats.

Per la seva part, Cardelús va comentar: «La valoració d’aquesta primera jornada d’entrenaments a Le Mans és força positiva. Crec que som més competitius i estic a prop del Top20. Encara queda marge de millora i cal seguir treballant per aconseguir una millor posició en la cursa de diumenge».

Els primers entrenaments del Gran Premi de França, celebrats a l’històric circuit de Le Mans, van mostrar un rendiment prometedor per a Xavi Cardelús. En la segona sessió, l’andorrà va registrar un temps d’1’37.242, situant-se a 1.7 segons del millor temps i a només 4 dècimes de la vintena posició. Aquest avançament positiu reflecteix la millora respecte als seus rivals al Campionat del Món de Moto2.

Per El Periòdic

