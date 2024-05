El reglament que regularà el port de càmeres dels agents de circulació s’aprovarà aquest juny

L'actual president de l'òrgan interparroquial dels agents de circulació, Xavier Fernández, ha anunciat aquest divendres en el marc de la celebració de la 17a diada dels agents de circulació que ha tingut lloc a Ordino, que el reglament que regularà el port de càmeres per part dels agents s'aprovarà aquest juny. "Estem finalitzant la redacció del reglament amb els assessors jurídics i esperem aprovar-lo durant la pròxima reunió interparroquial" ha avançat, Fernández. "Després, cada comú haurà d'adaptar el reglament a la seva parròquia i sotmetre'l a aprovació en el consell de comú" ha afegit el president de l'òrgan, qui ha detallat que l'aprovació d'aquest reglament forma part de la implementació de la nova llei del cos que es va aprovar l'any passat.



Fernández, qui ha detallat que el cos actualment està format per 250 i 300 agents, també ha fet referència al salari dels agents davant d'una pregunta formulada per la premsa. "És cert que tenim molts reglaments genèrics, però graelles salarials depenen de cada comú" ha puntualitzat, Fernández, qui ha afegit que "no és el mateix que un agent estigui al Pas de la Casa durant l'hivern o bé que estigui a Sant Julià". Amb relació a aquesta qüestió, el president de l'òrgan interparroquial ha comentat que caldrà coordinar els esforços entre les diferents corporacions comunals. "Encara no tenim res establert. Les pròximes reunions interparroquials marcaran l'ordre del dia" ha recalcat, Fernández, mentre anunciava que aquest "serà un repte que, com a president, em puc posar pels quatre anys vinents".

Segons informa l’ANA, la diada, ha reunit un total de 140 participants i s'ha iniciat a les 11.00 hores amb la tradicional missa que s'ha celebrat a l’Església de Sant Corneli i Sant Cebrià amb la presència de diverses autoritats comunals, nacionals i representants dels cossos especials d’Andorra.