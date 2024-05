Els tirs triples sentencien de nou als tricolor

Els tricolor arriben a la penúltima cita de la Lliga Endesa amb les mateixes ganes de lluita amb les quals s'han mantingut dins de la competició. Ahir, els de Lezkano van jugar la jornada 32 contra el Río Obregán com a visitants a la pista de l'equip gallec.

Amb els nervis a flor de pell i l'eufòria encara viva per haver aconseguit assegurar una temporada més a la lliga ACB, els andorrans van jugar un primer parcial descol·locat i sense gaires opcions de fer punts. Per la seva part, els gallecs van aprofitar les pilotes amb molta assertivitat, marcant els tirs triples que ràpidament van fer decantar el marcador a favor seu. La lentitud a les cames de Madsen li van fer provocar la primera falta del duel, posant a les mans un parell de punts més al seu rival. Així, els locals van controlar totalment el terreny des dels primers minuts. Amb tot plegat, les faltes van ser protagonistes durant gran part del matx, bloquejant les poques opcions que van tenir els tricolor. A més, la ràpida suma de punts per part del Río Obregán va debilitar la plantilla andorrana fins al final del primer quart, un parcial que va acabar amb un marcador final de 26-19, en contra per als de Lezkano.

Els nervis dels andorrans van fer que la consolidació d'un joc precís a la pista compostel·lana es difuminés, almenys fins a l'inici de la segona part. Un parcial que, després d'un temps mort demanat per l'entrenador del MoraBanc Andorra, va mostrar una altra cara, amb uns tricolor més concentrats i amb jugades finalitzades, amb la presència de Tyson Pérez i Marin Marić fent de les seves per tal de fer pujar el marcador a favor d'ells. El control de la pilota va ser més visible, tot i que es van perdre molts tirs per la falta de seguretat en les jugades. Tanmateix, els locals van mantenir un índex de rebot d'un 17%, un fet que va posar en relleu que, per part del rival, tampoc es va fer un joc fenomenal, sinó que van saber posar la pilota a cada jugada i va detectar ràpidament el punt dèbil dels de Lezkano: la desconcentració. Tot i això, el MoraBanc i el Río Obregán se'n van anar al descans només amb una diferència de 10 punts al marcador: 38-48, un altre cop en contra dels de Lezkano.

En arribar del descans, un cop més posats i amb un joc més sòlid, els andorrans van poder marcar un parell de tirs, però no més perquè un altre cop, un Río Obregán centrat va portar el marcador amb 17 punts de diferència, agafant la davantera.

La xiulada del col·legiat va donar inici al tercer quart, però les pilotes perdudes, les jugades sense receptor i la diferència de més de 10 punts al marcador van continuar sent protagonistes durant aquest parcial. El joc dels visitants durant aquest quart es va disputar a la meitat del camp, sense poder entrar a l'àrea per tal de poder sumar punts a la cistella dels locals. De fet, l'intent del MoraBanc per marcar amb els tirs triples va ser una estratègia fallida, perquè molts d'aquests es van perdre pel camí. Per contra, el joc dels compostel·lans va tenir lloc dins de l'àrea de perill dels andorrans, encertant moltes de les cistelles pensades.

D'igual manera, la temprança dels de Lezkano va estar present, una actitud que va permetre a l'equip anar sumant punts, però no els suficients per treure-li la davantera del marcador al Río Obregán. Un partit marcat per una exigència descomunal que, per una banda, els de Veljko Mršić van saber optimitzar l'energia, però per l'altra, els de Lezkano no van poder assolir per trobar la victòria.

En el total d'intents que va fer el MoraBanc per tal d'aconseguir la victòria, la gran majoria d'aquests es van trobar amb una esmaixada per part dels locals. Així i tot, els últims minuts del quart parcial, la lluita del MoraBanc va portar l'equip a remuntar uns quants punts, però de nou, les repetitives esmaixades dels defenses del Río Obregán no van permetre que els de Lezkano canviessin el marcador a favor seu. Per aquest mateix motiu, els andorrans no van trobar, de nou, la victòria contra un rival gallec molt sòlid i que va aconseguir guanyar a casa seva amb un 97-92.