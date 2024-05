L'agència Standard & Poor’s eleva la qualificació d’Andorra a A-/A-2 i manté la perspectiva positiva

L'agència d'avaluació Standard & Poor's (S&P) va publicar ahir a la nit la qualificació d'Andorra i l'eleva a A-/A-2, mantenint la perspectiva positiva. Aquesta pujada de la qualificació, la darrera obtinguda era BBB+/A-, respon al fet que el Principat ha millorat substancialment les seves dades estadístiques en els darrers anys, segons s'indica a l'informe. Aquest fet proporciona a les agències de qualificació més confiança en l'avaluació de la posició d'actius externs nets del país, segons es recull al document. L'agència avaluadora també considera que el procés d'acostament a la Unió Europea afavorirà la diversificació econòmica del Principat, una consideració que altres agències de 'ràting' ja havien apuntat en els darrers informes de qualificació sobre el país. Finalment, l'informe d'Standard & Poor's assenyala que la política fiscal del Govern és sòlida i les seves necessitats de finançament estan cobertes fins al 2027. En aquest punt, l'agència també preveu que la posició patrimonial de les administracions públiques d'Andorra continuarà millorant, mentre que la despesa per interessos es mantindrà estable..

Per El Periòdic

×

Atenció: com la majoria de webs, utilitzem cookies (galetes), tant pròpies com de tercers, per a recopilar informació estadística de la vostra navegació i oferir-vos un servei personalitzat. Si continueu navegant, considerem que n'accepteu l'ús. Més informació