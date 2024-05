Joan Clotet és reelegit com a president de la Federació Andorrana de Natació per quatre anys més

La Federació Andorrana de Natació (FAN), en aplicació i compliment dels seus estatuts, ha celebrat eleccions per a elegir la junta que administrarà l’entitat durant el període 2024- 2028, segons la convocatòria d’eleccions publicada el dia 8 d’abril de 2024, que s’ha resolt amb l’elecció de la candidatura encapçalada per Joan Clotet, president, per a un segon període de quatre anys, després que la junta electoral constatés que ha estat l’única, entre les dues aspirants, que ha reunit els avals necessaris per a optar a la presidència.



Completen la junta electa de nou membres, Xavier Domingo, vicepresident; Patrícia Múgica, tresorera; Sonia Alcaide, secretaria; Manel Guiral, vocal de natació; Carlos Mejia, vocal d’aigües obertes i natació; Sonia Brihi, vocal de natació artística i natació; David Rojas, vocal de waterpolo i Mercè Sanabre, vocal de natació artística.



Prèviament, en concordança amb el que també dicten els estatuts de l’entitat, s’ha celebrat l’assemblea general ordinària, on s’ha fet el balanç de la gestió i s’han aprovat els punts de l’ordre del dia amb què s’ha tancat de manera satisfactòria l’exercici 2020-2024.