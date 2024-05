Rècord de participació a la Ruta de la tapa amb gairebé el doble de tapes venudes

La ruta de la tapa ha servit gairebé el doble de racions que l'any passat durant tres dies. Concretament, s'han servit 6.228 tapes en comparació amb les 3.245 de l'any anterior, també, durant el dimecres i el divendres. "Estem molt contents amb els tres dies que portem de la ruta de la tapa. Des dels primers dies ja vam detectar uns números de venda més forts que l'any passat", ha celebrat la consellera de Turisme, Judit López, aquest dissabte des de l'Hotel Coma Bella, on ha assistit juntament amb el cònsol major, Cerni Cairat, i altres membres del Comú de Sant Julià de Lòria. "Estàvem una mica a l'expectativa perquè de passar de 10 dies a quatre no sabíem com aniria, però és veritat que la gent ha respost molt bé, i els restauradors han estat a l'altura fins al punt de duplicar pràcticament les tapes venudes en tres dies en comparació amb l'any passat", ha afegit la consellera, qui ha assenyalat que aquest divendres passat, la capital laurediana feia goig amb tot de famílies, gent i amics que estaven gaudint de les tapes.



"Avui fa un sol espectacular i és l'últim dia de la ruta. Si continuem amb aquest ritme, jo crec que amb l'edició 2024 aconseguirem superar els 10 dies de l'any anterior" ha avançat, López, mentre apuntava que aquest fet demostra que és un esdeveniment molt consolidat a la parròquia, i que la gent sap que és el moment de fer comunitat i de retrobar-se amb tothom. "Els restauradors s'esforcen molt perquè per a ells és un afegit econòmic molt potent pel mes de maig. Tots som molt conscients que la ruta de la tapa ajuda a tothom, així que esperem que continuï durant més anys" ha apuntat, la consellera laurediana al costat de l'il·lusionista, Toni Zamora, qui ha visitat alguns dels bars de la ruta durant aquest dissabte per dinamitzar la jornada amb els seus trucs de màgia, informa l'ANA.



La 15a Ruta de la tapa ha comptat enguany amb una catorzena de restauradors -dos més que l'any passat- i s'ha concentrat en quatre dies, del 8 a l'11 de maig. Entre els establiments participants hi han participat l'hotel Comabella (Natura salvatge); el bar restaurant Coto (Got de bacallà 'ajorriero'); el bar restaurant F.M. (Bomba de pop a la gallega); la pizzeria Angelo (Espectacle al teu paladar); l'snack bar restaurant La Passa (Torrada de boletus acompanyada d'encenalls de pernil ibèric i salsa de bolets); el Frankfurt Lòria (Mini Francesinha); l'snack bar Eurocenter (Pedrers de pollastre al plat); la pastisseria El Cigne, amb l'única tapa dolça (Niu de pastís de maduixa); el bar restaurant Muntanya (Dolç rodó); Fusió Crep&Burguer (Sabors); el Bare Nostrum (Caneló de cua de bou amb tulipa de mouse de foie-gras); El Racó de l'Anna ('Comecoco' d'espelta amb patés del Racó i vinagreta de fruits vermells); el bar restaurant La Caülla ('Fajita' de carn la Caülla); i l'snack bar La Valireta (Menja'm la galta).