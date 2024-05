Cardelús fa una nova passa endavant als classificatoris del G.P. de França

Xavi Cardelús s'ha situat aquest dissabte a la 25a posició a la sessió classificatòria del Gran Premi de França i aquest diumenge sortirà des de la 9a fila de la graella de la cursa de Moto2 que tindrà el circuit de Le Mans com a escenari.



A l'última sessió lliure del cap de setmana (primera del dia d'aquest dissabte) el pilot de Fantic Racing ja ha començat millorat en tres dècimes el seu millor registre d'ahir amb una volta ràpida d'1'36.936 que ha marcat en la seva segona sortida a pista després de fer una tanda inicial de 10 voltes que tenia com a objectiu acabar de treballar alguns detalls dels settings de la seva Kalex.



A la Q1, ha tornat a baixar la seva volta ràpida i ha aconseguit un temps d'1'36.662 molt proper als 4 pilots que l'han precedit a la classificació. Aquest registre l'ha obtingut al primer intent amb neumàtic nou a la primera de les dues sortides a pista.



La previsió meteorològica d'aquest diumenge assenyala possibilitats de pluja, un escenari en el qual Cardelús millora les seves prestacions respecte als seus rivals més immediats tot i que les condicions són, al mateix temps, més perilloses i exigents. "Estic content de com han anat les coses perquè cada cop que he sortit a pista he anat millorant els meus temps. Crec que he fet el millor classificatori del que portem de temporada i que estem seguint la línia ascendent que ja va començar fa un parell de setmanes a Jerez" ha apuntat, Cardelús. "Tot i això, soc conscient que encara falta i que cal continuar avançant i la mostra més clara és que quadrant els meus millors parcials, hauria fet una molt millor volta. D'altra banda, estar més a prop dels pilots que tinc immediatament al davant em fa afrontar la cursa de demà amb bones sensacions" ha afegit, el pilot.



La cursa es disputarà aquest diumenge a partir de les 12.15 hores i els pilots de la categoria de Moto 2 hauran de cobrir 22 voltes al traçat francès.