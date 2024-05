El cicle cultural 'Geografies' 2024 tanca amb més de 200 assistents

El cicle cultural 'Geografies' que enguany ha tractat sobre la Xina ha tancat una setmana de conferències i tallers amb més de 200 assistents. La conferència inaugural a càrrec de l’actual ambaixador espanyol a Andorra, Carles Pérez- Desoy, ha estat l’activitat amb més assistents, ja que va aplegar 64 persones al Foyer de l’Auditori Nacional d'Ordino.

Pérez-Desoy va estar en missió diplomàtica a la Xina del 1989 al 1991 i la seva xerrada va servir per fer una panoràmica dels grans canvis experimentats pel gegant xinès durant el segle XX. A la inauguració també hi va ser present la ministra d’Afers Exteriors, Imma Tor, atès que aquesta edició de Geografies s’ha organitzat conjuntament entre el Comú d’Ordino i el Ministeri d’Afers Exteriors i ha servit per donar el tret de sortida de la commemoració del 30è aniversari de les relacions diplomàtiques entre la República Popular de la Xina i el Principat d’Andorra.

La resta de conferències han tingut també una bona acollida amb una mitjana de 30 assistents a cada una d’elles. A banda de la visió més política de la conferència inaugural, també s’han abordat altres aspectes d’aquest extens país com ara la medicina xinesa amb el Doctor Cai Jian, el turisme amb el fotògraf free lance Toni Vives i el paisatge religiós de la mà d’Agustí Pàniker.

La consellera de Cultura del Comú d’Ordino, Mònica Armengol, ha fet una valoració molt positiva de la setena edició del cicle i ha assenyalat que “ha estat un encert passar de dues setmanes a una i concentrar així tota l’activitat, ja que d’aquesta manera s’ha aconseguit més participació”.

Cal recordar que el cicle 'Geografies' també ha programat tres tallers amb places limitades a la Biblioteca Comunal i que tots tres han fet el ple. El primer, amb 12 participants, va tenir lloc divendres a la tarda i va servir per fer una aproximació a l’horòscop xinès. Els altres dos s’han fet aquest dissabte, un al matí i l’altre a la tarda. Al del matí hi han assistit 13 persones i s’ha posat en pràctica la cal·ligrafia xinesa. A la tarda, amb 21 participants, s’ha fet una degustació de te blau.