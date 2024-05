L'exhibició d'skate marca el ritme de la jornada Escaldes Urbà

El Prat del Roure ha esdevingut aquest dissabte a la tarda l'epicentre de la cultura urbana del país, amb la celebració de l'esdeveniment Escaldes Urbà, una iniciativa conjunta entre el Comú d'Escaldes-Engordany i l'Espai Jovent, dissenyada per impulsar la indústria musical local a través de diverses activitats que vinculen de manera activa a la joventut del país.



La jornada, d'accés gratuït i dirigida a majors de 16 anys, ha començat a les 17.00 hores amb les exhibicions d'skate al parc d'skate d'Escaldes. Una activitat que ha generat un gran ambient familiar i on el públic ha gaudit tant dels trucs dels participants com de les propostes gastronòmiques que oferien els foodtrucks. A més, s'ha dut a terme un taller al parc d'skate per tots aquells interessats en iniciar-se en aquesta disciplina. Mentrestant, a l'Espai Jovent, amb la presència dels consellers escaldencs Anna Garcia i Ramon Tena, s'han celebrat les semifinals de les batalles de rap, juntament amb una batalla escrita. Per acabar, a partir de les 20.00 hores, l'escenari del Prat del Roure ha acollit els concerts de la jornada, amb les actuacions de Yum J, Rancett + Lavey, W'Wise i Mc Buzzz, informa l'ANA.



Aquesta no és la primera vegada que Escaldes-Engordany promou una iniciativa d'aquest tipus. Prèviament, ja havia posat en marxa una altra iniciativa similar, l'Alpha Space. En aquest cas, la proposta va consistir en un festival d'activitats alternatives que durant el mes de febrer va portar un snowpark al centre de la ciutat, concretament, al carrer dels Veedors. Entre d'altres, es van dur a terme activitats com una competició de snowboard i una de freeski.