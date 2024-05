La derrota contra l'Sporting deixa a l'FC Andorra a les portes del descens

Tarda desafortunada per a l'FC Andorra, l'equip ha caigut amb contundència a El Molinón, veient pràcticament desvanint-se les seves opcions de salvació en un partit que no ha sortit com esperaven. Els tricolors han concedit massa facilitats a l'Sporting, que ha sabut capitalitzar-les per colpejar en moments clau, deixant sense efecte els dos gols d'Iván Gil.



Els de Ferran Costa han iniciat el partit amb determinació, però aviat s'han vist penalitzats. Els asturians han encarrilat el partit en la primera mitja hora gràcies a dues accions a pilota aturada. En la primera, Cote ha rebut la pilota a la frontal després d'un servei de cantonada i ha batut a Nico amb un potent xut ajustat al pal (11'). I en pràcticament la segona arribada clara dels locals, l'Sporting ha ampliat l'avantatge en una falta lateral que ha rematat Juan Otero al fons de la xarxa (28').



Els dos gols d'Iván Gil, insuficients / Entre el primer i el segon gol, l'Andorra havia aconseguit inclinar el partit cap a la porteria rival, però el 2-0 ha deixat molt tocats els homes de Ferran Costa, que han patit en el tram final del primer temps. Per sort, Iker Benito ha salvat un gol sobre la línia i, al minut 43, una gran maniobra de Lobete l'ha finalitzat Iván Gil amb un gol que tornava a obrir el partit.



A la represa, l'Andorra ho ha intentat, però tot i alguns intents tímids, han estat novament els locals els qui han colpejat amb un cop de cap de Queipo (64'). En la jugada següent, Iván Gil ha retallat distàncies amb un xut espectacular amb la cama esquerra, però l'esperança ha durat poc per al conjunt tricolor, ja que Juan Otero ha culminat una ràpida transició amb el 4-2. Aquí sí que el partit ha quedat sentenciat i només hi ha hagut temps perquè Nacho Méndez fes més gran la ferida amb el 5-2 definitiu. Així doncs, els tricolors podrien certificar el descens el proper cap de setmana.