El Comú d’Andorra la Vella treballa per millorar el temps de resposta a les incidències rebudes

El Comú d'Andorra la Vella està treballant per implementar millores en el circuit de gestió per tramitar les incidències que es reben al servei d'atenció ciutadana per agilitar les respostes i reduir els temps de resolució. Segons les dades proporcionades per la corporació comunal, la mitjana de resolució de les peticions registrades el 2024 és de 9,14 dies, una millora respecte als 10,96 dies del 2023, tot i que encara per sobre dels vuit dies del 2022.



Durant el 2024, s'han registrat 429 incidències a través d'aquest servei, amb 67 en curs a principis de maig. Tant el 2022 com el 2023 van finalitzar amb més de mil incidències gestionades. El 2022 va rebre 1.040 incidències a partir de març, amb un 90% de respostes. Pel que fa al 2023, es van registrar 1.078 incidències amb una taxa de resposta del 81,17%, el que representa que a principis del 2024 hi havia 203 demandes sense respondre.



La majoria de les incidències que es reben en aquest servei d'atenció al ciutadà fan referència a qüestions com l'estat de la via pública, com pot ser voravies en mal estat o desperfectes en el mobiliari urbà. També destaquen les relatives al medi ambient i els serveis públics. Finalment, prenen importància les relacionades amb els problemes de circulació, així com l'enllumenat públic i la recollida de residus.



Segons informa l'ANA, el Departament d'Espai Ciutadà valora "molt positivament la iniciativa" i anima la ciutadania a utilitzar aquest canal per comunicar al Comú les seves preocupacions, i per aquest motiu s'està treballant en les millores: "És una via de comunicació amb la població que cal mantenir i augmentar per continuar millorant la qualitat de vida dels nostres ciutadans", reivindica la consellera de Social, Joventut i Espai Ciutadà, Maria Nazzaro.