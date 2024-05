Ferran Costa: "No podem competir si no dominem els bàsics"

L'entrenador del FC Andorra, Ferran Costa, es va mostrar crític amb el seu equip després de la dura derrota a El Molinón, que ha deixat pràcticament esvaïdes les opcions de salvació. "En aquesta categoria els bàsics són fonamentals i al final no els dominem", va lamentar. "No pot ser que ens veiem 2-0 avall amb dues accions a pilota aturada on ens rematen sense oposició".

Costa va destacar la importància de dominar els aspectes bàsics del joc, com la finalització i la defensa, per poder competir en aquesta categoria. «En el moment que dones tanta facilitat i els bàsics estan tan lluny dels mínims, és impossible competir. Qualsevol pilota que arriba per fora sembla la pilota més perillosa del món, i si en aquestes situacions de duel directe no arribes ni a generar oposició, i amb jugadors de tant nivell, et castiguen».

L'entrenador també va demanar disculpes a l'afició i va destacar la importància de tenir clar el compromís individual i la capacitat de lluita en els aspectes bàsics del joc: "En aquest tipus de situacions, el que està per sobre de tot és aquest compromís individual i aquesta capacitat de lluita en el que és el més important que són les àrees, en els aspectes bàsics".

Costa també es va referir a la lesió de Martí, que se suma a les baixes de l'equip, i va destacar la importància de tenir clar l'escut que es representa i com s'ha de competir en els partits que resten: "La manera de defensar un escut és lluitar cada acció com si fos l'última i entrenar cada dia deixant-te la vida per arribar el més preparat possible, i fer tot el possible per pujar un 1% el teu rendiment".

Finalment, l'entrenador va assegurar que només hi ha una manera d'afrontar els partits restants: "Lluitar cada acció com si fos l'última i deixar-ho tot fins a l'últim minut de l'últim partit".