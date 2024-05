Una pallissa per acomiadar la temporada (99-71)

Punt final a una temporada de bojos per al MoraBanc Andorra, que va tornar a veure la victòria a casa, en aquest cas, contra el València Basket amb una Bombonera que va animar d’inici a fi en la pallissa dels tricolors. La festa va ser el gran atractiu d’aquesta última cita, que, a més, va estar combinada amb el bon joc demostrat a pista dels locals.

El darrer partit de la temporada a casa iniciava amb un MoraBanc Andorra que aniria de menys a més i un València on per instants, semblava estar en mode estalvi d’energia. Els primers minuts van estar bastant igualats, tot i que els de Xavier Albert s’imposaven momentàniament i per la mínima al marcador (3-5). Amb tot, els tricolors van saber remuntar el parcial basat en els triples i el bon joc, encara que no s’acabava d’aprovar l’assignatura pendent, els rebots. La bona defensa dels visitants no impediria que els tricolors acabessin amb un parcial favorable de 24-17.

La mitja part arribava necessitada per ambdós equips després de veure un canvi de dinàmica que no afavoria a ningú.

A la represa, un espectacular 2+1 de Montero per la banda va obrir el parcial dels últims minuts de la temporada 2023-2024. Els 50 punts se superaven gràcies a un triplàs del ‘MVP’, segons corejaven la gran part dels 4.523 espectadors de la Bombonera. Els locals, però, no paraven d’augmentar la puntuació al marcador i semblava que la desesperació valenciana alimentava l’encert andorrà.

Tanmateix, el València va demostrar que un equip que està 4t a la classificació general no pot abaixar els braços. Així doncs, trobaven un nou mètode d’atac, els triples, encara que els tricolors continuaven fent cistelles fins al xiulet final. Però, era massa tard. 94-53 i ja, només era qüestió de temps que el MoraBanc Andorra remates la feina amb un 99-71, el que es pot descriure com al colofó d’or d’uns vuit mesos de muntanya russa.