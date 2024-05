Uns 3.600 corredors omplen els carrers a la 13a Cursa Illa Carlemany

Un total de 3.600 corredors de totes les edats van participar ahir diumenge al matí a la 13a edició de la Cursa Illa Carlemany, que es va caracteritzar per un gran ambient popular i festiu. La cursa de cinc quilòmetres té com a objectiu promocionar entre la ciutadania l’activitat física i saludable, per tal de prevenir malalties i millorar la qualitat de vida, així com per crear un punt de trobada social. A l’esdeveniment hi van assistir diversos representants comunals i nacionals del país com el cap de Govern, Xavier Espot, la ministra de Cultura, Joventut i Esports, Mònica Bonell, la subsíndica general, Sandra Codina, entre d’altres.

«Podem dir que hem superat amb molt bona nota. Les expectatives que tenim dipositades any rere any les anem superant» va assenyalar el cap de Govern. «Crec que és un dia important a casa nostra en el sentit que no només trenquem una llança a favor de l’esport sinó també per aquest component solidari. I, el fet que tanta gent hi participi, també és demostratiu per part de la nostra ciutadania» va afegir, Espot, qui va participar en la cursa de cinc quilòmetres, informa l’ANA.

Davant d’una pregunta formulada per la premsa amb relació als mundials del 2029, Espot va assegurar que té unes sensacions optimistes i esperançadores. «Estem fent tot allò que està al nostre abast per poder aconseguir aquesta candidatura i espero que durant el meu desplaçament a Reykjavík valgui la pena en el sentit de poder celebrar aquest atorgament i, si no és possible, evidentment continuarem picant pedra perquè així sigui» va indicar el cap de Govern, qui va recordar que l’Executiu no és qui té l’última paraula. El cap de Goven va afegir que «en tot cas, jo crec que ara hem de treballar de valent i posar totes les nostres forces i les nostres energies perquè, a principis de juliol, nosaltres guanyem aquesta candidatura».