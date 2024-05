Detingut per una agressió sexual després que l'hospital activés el codi lila

Paral·lelament a la investigació policial, ja de nit, es va produir un incident quan amics de la víctima van veure el presumpte agressor al volant del seu vehicle, van intentar barrar-li el pas i, quan el conductor va arrencar per marxar, van caure a terra. Uns fets que es produïen en el mateix moment que la Policia anava a procedir a la seva detenció. Se'l va controlar i arrestar.

La Policia ha detingut aquest cap de setmana a Andorra la Vella un home de 36 anys com a presumpte autor d'un delicte contra la llibertat sexual arran que l'hospital activés un codi lila dissabte al migdia davant una possible agressió sexual que hauria tingut lloc aquella mateixa matinada.

Per El Periòdic

×

Atenció: com la majoria de webs, utilitzem cookies (galetes), tant pròpies com de tercers, per a recopilar informació estadística de la vostra navegació i oferir-vos un servei personalitzat. Si continueu navegant, considerem que n'accepteu l'ús. Més informació