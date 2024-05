La regularització dels permisos dels temporers incrementa el saldo migratori un 81,2%

El saldo migratori de l'any 2023 d'Andorra amb l'exterior va ser positiu en 3.407 persones, sent un 81,2% superior al de l'any 2022, quan el saldo migratori va ser de 1.880 persones. Aquest augment s'explica, principalment, per la regularització dels permisos temporers a residència i treball dels mesos d'abril a juny i octubre del 2023, mesos en els quals es van acordar unes 3.000 autoritzacions noves, quan l'any 2022 se'n van acordar unes 1.350.



Segons les dades publicades pel Departament d'Estadística, un total de 6.045 persones provinents d'altres països van establir-se al Principat. Aquesta xifra és un 41,6% superior a la de l'any anterior, quan van arribar 4.270 persones. Aquest augment respon, en gran part, a l'establiment al país dels temporers que han regularitzat la seva situació i han obtingut el permís de residència i treball. Destaquen, per sobre de la resta de nacionalitats, els immigrants espanyols i els d'altres nacionalitats.



D'altra banda, van marxar del país 2.638 persones, un 10,4% més respecte a l'any anterior, quan van marxar 2.390 persones. Per característiques demogràfiques, el que més han migrat són homes, espanyols o d'altres nacionalitats, i amb una edat compresa entre els 20 i els 39 anys.



El saldo migratori per trams d'edat és negatiu en les edats més elevades, el que significa que a partir dels 70 anys han marxat més persones de les que han arribat. Tanmateix, els saldos migratoris més elevats es troben en les franges d'edat entre 20 i 49 anys. Finalment, el saldo migratori per nacionalitat es mostra negatiu, igual que va succeir l'any passat, per als andorrans i portuguesos. En canvi, el saldo migratori d'altres nacionalitats i dels espanyols són els més elevats.